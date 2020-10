Vai viajar no feriado? Veja como vai ficar o clima no Brasil

| Foto: Ione Moreno/ Arquivo EM TEMPO

A virada de outubro para novembro é com fim de semana prolongado por causa do feriado do dia 2 de novembro, uma segunda-feira, Dia de Finados. A pandemia de coronavírus não acabou e, se você puder, fique em casa, não estimule aglomerações. Mas se você for viajar, não relaxe nos cuidados como o uso constante de máscara (e tenha sempre mais de uma à mão para a troca), mantenha o distanciamento e evite sempre estar com muitas pessoas ao mesmo tempo.

Confira como vai ficar o clima, de acordo com as previsões do Climatempo:

Condições meteorológicas do feriado prolongado

Na última semana de outubro de 2020, nas vésperas do fim de semana prolongado, uma frente fria vai avançar para o litoral da Região Sudeste durante o dia 27 de outubro, e vai se juntar com o ciclone subtropical que se forma na costa do Rio De Janeiro e do Espírito Santo.

Este sistema deve ficar quase parado perto do Espírito Santo até o dia 29. Depois, esta frente fria vai enfraquecendo e se afastando aos poucos do Brasil durante o dia 30 de outubro.

Mas entre 29 e 30 outra frente fria avança rapidamente do Sul para o Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil. Esta segunda frente fria deve chegar à Bahia no início de novembro

Por causa da passagem destas duas frentes frias, parte do Sudeste, do Centro-Oeste e do Norte do Brasil terão muitas nuvens de chuva no fim de semana prolongado, as áreas de chuva chegam ao Nordeste e o ar seco destas frentes frias predominam no Sul do Brasil.

Região Norte

Na maioria das áreas da Região Norte, o fim de semana prolongado será com períodos de sol, sempre com nuvens, com pancadas de chuva com raios principalmente à tarde e à noite. Estas pancadas de chuva podem ser moderadas a fortes, inclusive nas capitais Manaus, Boa Vista, Belém, Macapá e Palmas.

No Acre e em Rondônia, o feriado de 2 de novembro deve ser com sol forte e pouca chance de chuva, incluindo as capitais Rio Branco e Porto Velho.

Já no norte do Tocantins e no leste do Pará, o sol predomina e com pouca chance de chuva no fim de semana, 31 de outubro e 1 de novembro, mas as condições para chuva aumentam no feriado.

Região Sul

O fim de semana prolongado será com predomínio de sol e tempo seco na Região Sul do Brasil. No dia 31 de outubro, é possível que alguns pontos do litoral dos três estados tenham algumas horas com muitas nuvens e até alguma chuva leve, mas o tempo firme e o sol deve predominar nos dias 1 e 2 de novembro. Pode chover fraco em Florianópolis.

A Grande Curitiba e o Vale do Itajaí vão ter períodos com sol, mas muitas nuvens durante o feriadão

O ar frio de origem polar influencia a Região Sul e deixa a temperatura amena à noite e o começo da manhã. Mas na maior parte do dia, com a presença do sol, a temperatura fica agradável. Em Porto Alegre a temperatura fica amena e o sol predomina no feriadão.

Região Sudeste

A presença de uma frente fria vai manter o Norte do Rio de Janeiro, o Espírito Santo, a região da Grande Belo Horizonte, o Vale do Rio Doce, o Vale do Jequitinhonha e todo o Norte/Noroeste de Minas Gerais com muitas nuvens e chuva no sábado, 31 de outubro, e com risco de chuva forte. A cidade do Rio de Janeiro e as outras áreas fluminenses e o litoral paulista também terão chuva e várias horas com céu nublado. Mas o sábado deve ser com sol e pouca chance de chuva no interior de São Paulo, Triângulo Mineiro e no Sul de Minas. A Grande São Paulo terá muitas nuvens e períodos com sol, mas não deve chover.

No domingo, 1 de novembro, ainda deve chover fraco no litoral de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro e no centro-sul do Espírito Santo, mas o sol aparece, inclusive em Vitória. Ainda há risco de chuva forte no norte de Minas Gerais e no norte Capixaba. O sol predomina nas outras áreas do Sudeste.

No feriado de 2 de novembro, quase toda a Região Sudeste terá várias horas com sol e calor à tarde. Pancadas de chuva podem ocorrer a partir da tarde em Minas Gerais e no norte de São Paulo. No Espírito Santo, no estado do Rio de Janeiro e no litoral de São Paulo o sol aparece, mas pode chover com fraca intensidade.

Região Centro-Oeste

Uma massa de ar seco predomina sobre o estado de Mato Grosso do Sul no fim de semana prolongado do feriado de 2 de novembro. O sol aparece forte, faz calor e a chance de chuva é baixa. A temperatura fica alta, mas não há expectativa de dias super quentes como no começo de outubro. Feriadão com sol em Campo Grande.

Em toda a faixa centro-norte de Mato Grosso, no centro-norte de Goiás, incluindo Goiânia, em Brasília e no Distrito Federal, o tempo deve ficar bastante instável durante todo o fim de semana prolongado, com chuva frequente e muita nebulosidade. Há risco de chuva moderada a forte.

No sul de Goiás, no oeste e centro-sul de Mato Grosso, incluindo Cuiabá o fim de semana prolongado será com sol e calor, mas sem extremo, mas algumas pancadas de chuva de curta duração podem ocorrer à tarde e em parte da noite.

Região Nordeste

Uma massa de ar seco predomina sobre quase todo o Nordeste do Brasil na maior parte do fim de semana. Isto deixa o tempo firme e com predomínio de sol na maior parte da Região. Chuva passageira pode ocorrer no litoral leste, entre as regiões de Natal, João Pessoal, Recife e Maceió. Mas a partir da tarde do sábado, pancadas de chuva com raios poderão ocorrer no sul e sudoeste da Bahia com a chegada de uma frente fria.

No feriado de 2 de novembro, esta frente fria avança sobre a Bahia e estimula o aumento de nuvens e pancadas de chuva por quase toda a Região.

Leia mais:

www.tempo.com.br/ultimas