Polícia tenta localizar músicas inéditas de Renato Russo

A Polícia Civil desencadeou a "Operação Será" nesta segunda-feira (26), para tentar identificar e localizar possíveis obras inéditas do cantor Renato Russo, que morreu em 1996. Foram apreendidos HDs e cartuchos de gravação. O material será analisado pela polícia.

Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial ( DRCPIM) cumpriram mandados de busca e apreensão em três endereços. As ordens judiciais foram expedidas pelo Tribunal de Justiça do Rio.

Um dos alvos das buscas foi um estúdio de gravação, que teria sido usado pelo ex-vocalista da banda Legião Urbana em seus últimos anos de vida. Um dos objetivos da operação é o de confirmar ou não se o proprietário do estúdio estaria supostamente tentando se apropriar de obras do cantor, guardando músicas inéditas do artista.

"Importante diligência realizada hoje. Foi possível arrecadar elementos de provas cruciais para a continuidade da investigação e esclarecimento total dos fatos", disse o delegado Maurício Demétrio, titular da DRCPIM.

Batizada de Operação Será, em referência a uma música do cantor, a ação é a segunda fase de uma investigação que começou há quase um ano.

A apuração teve início depois que Giuliano Manfredini, filho de Renato Russo e detentor dos direitos autorais do pai, denunciou suspeita de ocultação de músicas inéditas na especializada.

