Incêndio atinge Hospital Federal no Rio de Janeiro

| Foto: Reprodução

O Hospital Federal de Bonsucesso, localizado na zona Norte Rio, foi atingido por um incêndio na manhã desta terça-feira (27). Conforme a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, as equipes do quartel do Fundão foram acionadas às 9h50.



Ainda segundo informações, o fogo está concentrado no local onde funciona as salas de raio-x. Não há informações se houve feridos ou mortos por causa das chamas.

As causa do incêndio serão apuradas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ).

Veja vídeo:

