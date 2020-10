Candidato a vereador humilha agente de trânsito por receber multa

| Foto: Reprodução

Um agente de trânsito da Companhia de Engenharia e Tráfico (CET) foi xingado e humilhado após multar o candidato a vereador de Santos, Luiz Martins, por dirigir usando o telefone celular.

Após a repercussão do caso, que ocorreu no domingo (26), o partido da Democracia Cristã (DC), no qual o parlamentar é filiado, afirmou que está tomando providências para desfiliar o candidato.

Por meio de um vídeo, gravado pelo próprio candidato, o agente de trânsito aparece calmo e inclusive dar tchau ao se afastar de Luiz. Em contra partida, Luiz desfere vários xingamentos ao agente.

"Esse otário, em vez de trabalhar (...) não faz p... nenhuma, fica o dia inteiro... E, em vez de fazer o trabalho, certo fica dando multa nas pessoas. É mais um otário da CET, trouxa, otário, bunda-mole ainda".

Segundo o site Uol, a empresa se pronunciou sobre o ocorrido destacando que "lamenta o ocorrido e destaca a postura correta do operador, que apesar da situação, manteve a calma e seguiu realizando seu trabalho.

A empresa relatou, ainda, que cabe ao agente de trânsito processar ou não o candidato por danos morais.

