Veja vídeo do momento em que meteoro passa pelos céus da Bahia

O clarão surpreendeu moradores | Foto: Reprodução





Um meteoro surpreendeu moradores das cidades de Ipirá, Itaberaba e Ituberá, no Sul da Bahia, na noite desta segunda-feira (26).

Veja vídeo do Brazilian Meteor Observation Network (BRAMON):

| Autor: Brazilian Meteor Observation Network

Os habitantes da cidade ficaram impressionados com o "clarão" no céu. Eles contaram que ouviram um forte estrondo, tremor e pertences nas casas chacoalharam. Apesar do forte barulho e tremor, o fenômeno não apresenta risco.

O meteoro cortou os céus de leste para oeste, porém sem inclinação direcionada ao solo. Por isso, não se sabe se caiu no mar da Bahia.

