Hospital que pegou fogo no Rio não tinha licença para funcionar

O Hospital Federal de Bonsucesso, atingido por um incêndio, não tinha licença do Corpo de Bombeiros para funcionar. O local pegou fogo na manhã desta terça-feira (27).

As chamas deixaram duas pessoas mortas, uma mulher de 42 anos e outra de 83, ambas internadas com Covid-19.

Um relatório do Ministério da Saúde (MS) elaborado em agosto de 2019 já considerava como "precário" o sistema de prevenção a incêndios da unidade. De acordo com o documento, à época, o prédio não contava com sistema de detecção de fumaça, além de não possuir certificado dos Bombeiros para funcionar.

O relatório ainda indicava alto risco de explosão no hospital, localizado na zona norte do Rio de Janeiro.