Futuro das demarcações de terras indígenas será decidido hoje (30)

Manaus - Esta quarta-feira (30) pode ser um dia inesquecível para os indígenas que vivem no Brasil. O Supremo Tribunal Federal (STF) irá votar o Recurso Extraordinário (RE) 1.017.365, que trata de uma reintegração de posse do povo Xokleng, em Santa Catarina. O caso ganhou atenção nacional e como a Suprema Corte reconheceu a “repercussão geral”, o caso vai fixar orientações gerais para todas as demarcações de terras indígenas . Entenda o que deve mudar após o julgamento.

O que está em jogo é o direito à terra, assegurado aos indígenas na Constituição Federal de 1988. De um lado, existe a 'teoria do indigenato', que reconhece os indígenas como donos originários das terras que ocupavam antes da colonização.

Do outro, está a 'teoria do marco temporal'. Esta última veio por meio de um Projeto de Lei (490/2007), mas também de um parecer da Advocacia Geral da União (AGU), e diz que as demarcações de terras só serão concedidas a indígenas que tenham como provar ocuparem as terras desde 1988.

A teoria do indigenato é baseada na Constituição, em seu artigo 231, que diz: "são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens".

Já a teoria do Marco Temporal foi proposta pela bancada ruralista, considerada pelos indígenas como seus principais inimigos, devido aos conflitos de interesses entre ambos a respeito das terras ocupadas ou reivindicadas por populações tradicionais.



O que defendem indígenas

O advogado indígena Eliesio Marubo, faz uma análise da situação atual das demarcações de terras. Para ele, o Marco Temporal é inconstitucional.



"O marco não tem porque prosperar, pois, ele vai contra o que diz expressamente a Constituição Federal e entendimentos do próprio Supremo Tribunal Federal. Esse marco firma uma tese que só tem direito a terra o povo indígena que tenha como provar estar em sua terra no dia 5 de abril de 1988, mas temos muitos outros casos, não é possível generalizar", explica o jurista.

A Constituição Federal e o art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) garante aos indígenas que suas terras serão demarcadas em até cinco anos após a promulgação da Constituição Federal, que ocorreu em 1988. Essa 'promessa' nunca foi realizada. Após 33 anos, menos da metade das terras indígenas ainda não foi demarcada.



"Essa questão [de demarcações] deveria ser uma política de Estado, mas com o passar do tempo e a prostituição de políticos, nunca foi cumprida. Nós, indígenas, temos feito um papel de tomar a frente desse processo para podermos garantir nosso direito básico à terra", diz Eliesio Marubo.

Expulsos da terra

O antropólogo Clayton Rodrigues, estuda territórios e processos de territorialidade e explica como muitos indígenas também foram expulsos de seus territórios, o que os obrigou a ir para o contexto urbano. Ou seja, não puderam estar em seu território tradicional em 1988, porque haviam sido expurgados.



"Essa discussão [do marco temporal], na verdade, começa com a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Naquele caso, se utilizou esse argumento [de conceder a terra, porque os indígenas já estavam lá em 1988] e expandiram esse conceito para qualquer outro tipo de processo de demarcação de terra no País", explica o antropólogo.

O principal erro da prática, esclarece o especialista, é porque o marco não leva em conta a complexidade dos processos de tomada de territórios vividos pelos indígenas. Clayton dá apenas um exemplo.

"Lá no Sul, há uma discussão com o povo Xokleng, que passou recentemente por um pedido de delimitação de terra. Mas o processo é diferente. Eles, desde o século XVIII, não vivem mais onde ocupavam, porque foram expulsos do agronegócio que chegou na região Sul. Ou seja, são indígenas e têm direito à terra, mas diferente dos de Roraima, eles não estavam em sua terra em 1988, porque foram expropriados. Só por isso, eles não podem mais ter sua terra demarcada?" Questiona o antropólogo.

