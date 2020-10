Vídeo: macacos salvam filhote que estava sendo atacado por jiboia

| Foto: Reprodução

O salvamento de um filhote de macaco-prego-de-cara-branca foi filmado por antropólogos da Universidade de Tulane (EUA), em uma área conservada em Guanacaste, na Costa Rica.

No vídeo, é possível ouvir o filhote gritando ao ser estrangulado por uma jiboia. Em questão de segundos, macacos adultos do mesmo bando se unem para salvar o filhote. Rapidamente, um macaco macho adulto avança em direção à cobra e começa a mordê-la. De acordo com os antropólogos, o primata arranca até mesmo sangue da predadora.

Logo após o macho ganha ajuda de duas fêmeas, que também atacam a cobra para liberar o filhote. A vítima foge aos 47 segundos de filmagem.

A "operação de resgate" é um sucesso, descrito pela revista científica Scientific Reports. De acordo com a publicação, a situação ocorreu em 2019, quando os antropólogos avistaram 25 macacos-prego-de-cara-branca brincando na floresta.

O evento observado pelos pesquisadores serviu como amostra para estudo sobre o comportamento dos macacos. De acordo com os experts, as ações rápidas dos bichos "claramente apoiam a hipótese de que a predação tem sido uma forte força seletiva que impulsiona a sociabilidade nos primatas".



Além disso, o ataque mostrou a importância do vínculo social para a sobrevivência da espécie, que tem nome científico de Cebus capucinus. Outro ponto ressaltado pelos estudiosos é que o macho alfa — que não era parente da vítima — arriscou sua vida para salvar o mais jovem. Ou seja, o parentesco não é condição necessária para o heroísmo dentro do bando.

Veja o vídeo:

