Após polêmica, Bolsonaro revoga decreto sobre privatização do SUS

A Secretaria Geral do Planalto confirmou no fim da tarde desta quarta-feira (28) que o governo vai revogar o decreto que incluía as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) nos estudos para privatização do governo. No início da manhã, a assessoria do Planalto havia informado que o decreto abria a possibilidade de concessão das UBS para a iniciativa privada, mas ainda era um tema para ser debatido.





O presidente Jair Bolsonaro se manifestou pelas redes sociais confirmando a revogação do decreto. Ele afirmou que hoje existem 4000 Unidades Básicas de Saúde e 168 Unidades de Pronto-Atendimento em todo o país. Segundo Bolsonaro, faltam recursos para a conclusão de obras e a compra de equipamentos para essas unidades de saúde; o decreto seria para facilitar a conclusão dessas obras.

Além disso, conforme o presidente, o decreto permitia que usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) fossem atendidos pela rede privada com as despesas pagas pela União.