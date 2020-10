Vídeo: casal encontra jiboia escondida na persiana do quarto

A cobra jiboia estava na persiana do quarto do casal. | Foto: Reprodução

O militar José Carlos Arrigo e a esposa, Mara Pereira Arrigo, tiveram um susto na manhã desta quarta-feira (28), ao encontrar uma jiboia na persiana do quarto deles.

Mara conta que estava se preparava para ir para a academia, quando avistou o animal, que por estar apenas com a cabeça exposta e o corpo todo atrás da cortina, a princípio parecia uma mariposa.

Ao olhar mais de perto, Mara, que segundo ela mesma, “quase infartou”, ao constatar que se tratava de cobra e saiu a procura do marido para retirar o réptil.

Com o auxílio de um rodo, o marido conseguiu fazer com que a cobra caísse da cortina, sendo possível ver a espécie e o tamanho. O vídeo da retirada do animal foi publicado em seu perfil e repercutiu na rede.

Após o susto, Arrigo retirou a cobra do quarto e soltou em um bosque nos fundos da propriedade.

Assista o vídeo:



