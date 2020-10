Pato usando meias e crucifixo é encontrado em praia

| Foto: Divulgação

Um pato que estava usando meias e tinha um crucifixo no pescoço foi encontrado abandonado, por agentes da Prefeitura do Rio de Janeiro, na última segunda-feira (19). A cena inusitada aconteceu na Praia da Macumba, que fica na zona oeste da capital fluminense. As informações são do Mega Curioso .

De acordo com a equipe da subsecretaria de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, responsável pelo resgate do animal, ele não apresentava nenhum sinal de maus-tratos. Porém, a sua aparência, marcada pelos acessórios que usava, algo bastante incomum para a espécie, chamou a atenção.

Ele estava usando meias nas duas patas e o acessório religioso pendurado no pescoço — não se sabe por que o animal tinha estas vestimentas nem quem foi responsável por colocá-las nele.

Após o encontro inusitado com o animal, que estava na praia localizada no bairro Recreio dos Bandeirantes, o bicho foi então resgatado pela equipe do Centro de Controle de Zoonoses do Rio de Janeiro e levado em segurança.



