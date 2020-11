Tom Veiga, intérprete do Louro José, morre aos 46 anos

Tom Veiga trabalhou no programa por mais de 20 anos | Foto: Divulgação

Brasil - O ator Tom Veiga, intérprete do personagem Louro José no programa "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo, foi encontrado morto em sua residência na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, neste domingo (1º). O ator tinha 46 anos.



Tom Veiga trabalhou no programa por mais de 20 anos, fazendo o papel do boneco que ganhou fama pelo humor e carisma em frente as telas. O boneco foi criado pela apresentada em 1996, que na época apresentava o programa “Note e Anote” na Record.

Ainda não há informações sobre as causas da morte.

Ainda em março a apresentadora Ana Maria Braga prestou uma homenagem a Veiga pelo aniversário do ator.

"Parabéns pro meu filhote mais lindo, Louro José, que está fazendo aniversário hoje. Obrigada pela companhia, parceria, lealdade. A gente nunca ficou sem se falar por nenhuma razão. É uma das relações mais fantásticas da minha vida".

Veiga foi casado por oito meses com Cybelle Hermínio Costa, o casamento chegou ao fim em outubro. Antes, o ator havia sido casado por 14 anos com Alessandra Veiga, de quem se separou em 2018. Veiga, deixa uma filha do primeiro casamento.

