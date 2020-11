Vídeo: mulher é presa após colocar chumbinho na comida dos filhos

As vítimas foram socorridas pela avó que chegou a tempo | Foto: Reprodução

Gislaine de Souza, de 35 anos, foi presa, em flagrante, após tentar matar os próprios filhos, de 1 e 3 anos, com um veneno para matar rato, conhecido também como chumbinho. O caso aconteceu em Santo André, no ABC Paulista.

De acordo com a polícia, a mulher colocou a substância dentro do mingau dos filhos. As crianças foram levadas a um hospital da região, passaram por procedimento de desintoxicação e não correm risco de vida.

Após dar o alimento para os filhos, a mãe também ingeriu o veneno na intenção de tirar a própria vida. Os três foram encontrados pela avó, Maria de Fátima Alves da Cruz.

De acordo com a família, Gislaine sofre com problemas mentais e toma remédios controlados. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e de suicídio.

Assista a matéria completa: