Vídeo mostra momento em que criança é salva de afogamento em SP; veja

Um passeio em família quase acaba em tragédia. O pequeno Theo de apenas 6 anos foi resgatado pelo bombeiro Dalio da Silva. A criança estava assustada e quase morre afogada na praia de Juquehy, no litoral de São Paulo.

A câmera instalada no boné do bombeiro registrou todo o resgate da criança.

Veja vídeo:

Veja o momento do resgate | Autor: Reprodução

A criança estava sendo levada pelas ondas e a ação do bombeiro herói foi primordial para que a criança voltasse com vida para os braços dos pais.

O menino só conseguia dizer "Socorro! Socorro! Não consigo respirar".

Com toda experiência e cuidado, Dálio primeiro tenta acalmar a criança, pra que possa fazer o resgate em segurança.

“Calma! Tá tranquilo. Eu tô com você… Fica tranquilo… Prende a respiração”. E o salva vidas tapa o nariz para proteger o menino da onda que se aproxima. E o salva-vidas repete a ação várias vezes no vídeo, com todo carinho.

Aos poucos, ele vai dominando a situação e puxando a criança, até chegar na areia.

