Índio Isolado surge em aldeia e fere uma indígena a flechada

Lideranças zorós da terra indígena homônima em Rondolândia (MT) relataram que uma indígena ficou ferida com uma flechada lançada por um índio que vive em isolamento voluntário e apareceu na aldeia do Caneco, na Amazônia de Mato Grosso, na noite da última segunda-feira (2). A indígena foi ferida na barriga e não corre risco de morte.

Temendo um novo conflito, as quatro famílias zorós temporariamente deixaram a aldeia. O cacique Waratan Zoró, que mora em outra aldeia na Terra Indígena Zoró, afirmou que os isolados vêm sendo pressionados por invasões e derrubadas de árvores e estão com fome. "É muito fazendeiro [invasor] lá na área deles e por isso que estão 'corridos'. Eles andam onde tem mato. Os fazendeiros tocam eles, eles correm e ficam doidos. Eles estão cercados pelos fazendeiros, não podem passar mais. É muito mato derrubado. Ele está isolado", disse Waratan.

O território é alvo de invasores que promovem queimadas, caçadas ilegais e extração de madeira. A indigenista Neidinha Suruí, da Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé, em Rondônia, disse que "o Poder Público precisa fortalecer as frentes de proteção dos índios isolados, fazer o levantamento das áreas de ocupação desses indígenas, interditar essas áreas e fortalecer as equipes com pessoal experiente para fazer a proteção desses indígenas".

*As informações são do UOL