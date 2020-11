Covid-19: Brasil registra mais 10,5 mil casos confirmados em 24h

O Brasil chegou a 5,66 milhões de casos acumulados de infecção pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram 10.554 novos registros confirmados de covid-19, totalizando 5.664.115. Até ontem, o número de casos da pandemia estava em 5.653.561.

Os dados são do boletim do Ministério da Saúde, divulgado no fim da tarde de hoje (8). O órgão consolida diariamente as informações enviadas pelas secretarias estaduais de saúde de todo o país. Entretanto, devido a quedas dos sistemas internos ocorridas na última semana, o balanço apresentado neste domingo não acrescentou novos pacientes em acompanhamento, permanecendo o divulgado no boletim do dia 4, totalizando 364.575 pacientes. O mesmo vale para as pessoas que já se recuperaram da doença, um total de 5.064.344.

De acordo com a pasta, o total de mortes em razão da pandemia é de 162.397. Nas últimas 24 horas, as secretarias de saúde acrescentaram às estatísticas 128 novos óbitos.

Covid-19 nos estados

O estado de São Paulo é o maior em número de casos e mortes pelo novo coronavírus no país, desde o início da pandemia. Ao todo, o estado acumula 1.125.936 casos confirmados de covid-19 e 39.717 mortes. Os dados de São Paulo também não foram atualizados e são os mesmos do boletim do dia 5.

O Rio de Janeiro vem em segundo lugar na estatística de óbitos com 20.905 mortes, seguido de Ceará (9.395), Minas Gerais (9.204) e Pernambuco (8.732). As Unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (695), Acre (699), Amapá (751), Tocantins (1.114) e Rondônia (1.476).