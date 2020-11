Covid-19: Brasil tem 162 mil mortes e 5,67 milhões de casos acumulados

As mortes causadas pela pandemia do novo coronavírus chegaram a 162.628. Nas últimas 24 horas, foram registradas 231 mortes. Ontem, o sistema de dados sobre a pandemia marcava 162.397 óbitos. Ainda há 2.295 falecimentos em investigação, informação referente ao dia 4 de novembro.

Os dados estão no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta segunda-feira (9). A atualização é feita a partir das informações de mortes e de casos apurados pelas secretarias estaduais de saúde.

O número de pessoas infectadas com o novo coronavírus desde o início da pandemia atingiu 5.675.032. Entre ontem e hoje, foram notificados pelas autoridades estaduais de saúde 10.917 novos diagnósticos positivos para a doença Ontem, os dados consolidados pelo Ministério davam conta de 5.664.115 pessoas com covid-19 desde o começo da contagem.

O balanço não acrescentou novos casos em acompanhamento, permanecendo 364.575 desde o dia 4 de novembro. O mesmo vale para as pessoas que já se recuperaram da doença, totalizando 5.064.344. O Ministério da Saúde afirmou que a dificuldade na atualização se deu por causa da queda dos seus sistemas internos que ocorreu na semana passada e até o momento vem ensejando dificuldades para a sistematização dos dados.

Os números de casos e de mortes são menores nos domingos e segundas-feiras em função da limitação de sistematização dos dados e alimentação do painel do Ministério da Saúde pelas secretarias estaduais aos fins de semana. Já às terças-feiras os números diários tendem a subir pelo acúmulo de casos do fim de semana reportado neste dia.

Covid-19 nos estados

Os estados com mais mortes são São Paulo (39.717), dados ainda do dia 5, Rio de Janeiro (20.905), Ceará (9.404), Minas Gerais (9.204) e Pernambuco (8.740). As Unidades da Federação com menos casos são Roraima (695), Acre (701), Amapá (764), Tocantins (1.114) e Rondônia (1.478).