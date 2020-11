Tribunal de Justiça gaúcho é alvo de ataque hacker

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) informou que o sistema processual eletrônico foi alvo de um ataque hacker na tarde desta quarta (11). A página de peticionamento foi adulterada e uma crítica à Justiça foi postada. Segundo o tribunal, os processos judiciais e os bancos de dados não foram atingidos.

O órgão também informou que as alterações foram corrigidas e medidas de segurança foram adotadas para impedir novos ataques e rastrear os responsáveis pelo crime.

Desde a semana passada, vários órgãos públicos tem sido alvo de ataques cibernéticos. O mais grave ocorreu no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Um hacker conseguiu criptografar e bloquear o acesso aos dados do tribunal.

No entanto, de acordo com o STJ, as informações sobre os processos judiciais, contas de e-mail e contratos administrativos permaneceram íntegras e estão preservadas em um backup. O sistema já foi restabelecido.