Mulher descobre traição de marido em vídeo na delegacia

| Foto: Divulgação

Em um programa que mostra policiais resolvendo crimes e casos nas ruas em torno do West Jiefang Road, um centro comercial em Changsha, na China, divulgou um episódio em que uma mulher chinesa descobriu que o marido estava com outra.

Nas cenas gravadas pela câmera de segurança, o marido aparece abraçando e trocando carinhos com uma mulher em um elevador. Chegando ao andar, uma pessoa perguntou se eles iriam descer, e o homem entendeu que estavam chamando os dois de um casal, logo gerando uma briga.

A esposa que estava assistindo toda cena na delegacia ao lado do grupo que acusou o marido de agressão se mostrou em choque, constando que não sabia que o marido se envolvia com outra pessoa e que a estava traindo, se envolvendo em uma confusão por causa da amante.

As cenas ocorreram em setembro do ano passado, gerando repercussão na internet. Segundo o reality show, o rapaz chegou a ir para delegacia pedindo que o perdoassem, e no final acabou recebendo apenas uma advertência pela briga.

