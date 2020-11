Marinha envia suporte para auxiliar população do Amapá

Na quinta-feira (12), a Marinha destinou cerca de três toneladas de alimentos, em 143 cestas básicas, garrafões e garrafas de água para serem distribuídas para a população | Foto: Maksuel Martins

A Marinha do Brasil informou nesta sexta-feira (13) que enviou suporte para o estado do Amapá com objetivo de amenizar os transtornos ocasionados pela falta de energia elétrica. O estado enfrenta problemas no fornecimento de energia elétrica desde o dia 3 de novembro, quando um incêndio em uma subestação provocou um apagão em 13 dos 16 municípios do estado, incluindo a capital Macapá.

As ações fazem parte da Operação Amapá, iniciada pelo Ministério da Defesa no sábado, dia 7, para coordenar o emprego das Forças Armadas no local. Foram enviados diversos navios e uma aeronave Super Cougar, da esquadra brasileira. A Marinha também transportou mantimentos, água, combustível, além de profissionais de saúde e fuzileiros navais que prestarão apoio logístico, pessoal e médico.

Atendimento à população

Na quinta-feira (12), a Marinha destinou cerca de três toneladas de alimentos, em 143 cestas básicas, garrafões e garrafas de água para serem distribuídas para a população. Outros 31 militares da área de saúde foram enviados: médicos (Clínica Geral, Cirurgia Geral, Pneumologia), cirurgiões dentistas, farmacêuticos, enfermeiros e nutricionistas. Ao todo, são 47 profissionais.

O capitão de Fragata e capitão dos Portos do Amapá Kaysel Costa Ribeiro explicou que o dos atendimentos fica na estrutura montada no Centro de Triagem para atendimento à pacientes com covid-19, anexo ao Hospital de Emergência de Santana. Até o momento, foram realizados 274 atendimentos ambulatoriais em clínica médica e pediátrica.