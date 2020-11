Luciano Huck diz estar pronto para concorrer à presidência em 2022

| Foto: Globo/Divulgação

Cotado para participar da eleições em 2018, Luciano Huck desistiu de uma possível candidatura à presidência naquele ano. Agora, o apresentador contou que está preparado para entrar numa disputa política, em 2022.



Segundo a coluna Maquiavel, da revista Veja, o apresentador da Globo participou de uma reunião na casa de João Carlos Camargo, proprietário da rádio Alpha FM, em São Paulo, nesta semana, ele teria admitido sua vontade de entrar à política.

“Da outra vez, achava que não estava pronto. Agora, eu estou. Mas a decisão não está tomada”, respondeu o famoso, que desistiu de concorrer ao cargo em 2018.

De acordo com a Veja, logo no começo da noite, Huck disse que via a oportunidade de construir um projeto político para o país como um “chamado geracional”, já que “ninguém da minha geração deu a cara para bater e para deixar um país melhor para os seus filhos”.

Ele ainda garantiu que tem estudado o país desde 2018 e que hoje tem a capacidade de “agregar gente e talento” para “tirar o país do lamaçal”.

“Não me preocupo com o que falarão de mim. Se você é honesto, técnico, então estou disposto a conversar com você. Não sou conservador culturalmente e não vou mentir sobre isso”, disse.

Ele também foi perguntado sobre quais políticos poderiam fazer parte do seu projeto. Luciano Huck, então, citou o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), o ex-ministro da Educação Mendonça Filho (DEM), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), e Sergio Moro.

*Com informações do Terra

