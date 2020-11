Internautas 'matam' Silvio Santos com Fake News

Mais uma vez, o dono do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) foi um dos assuntos mais comentados no Twtter na madrugada desta terça-feira (17). O assunto foi a morte do apresentador Silvio Santos por fimose. A noticia é falsa, mas os internautas comentaram sobre o assunto.

A mensagem da morte de Silvio ganhou força quando foi inserido a morte e o motivo em sua biografia no site Wikipédia. O próprio Twitter fez questão de demonstrar que Silvio Santo não morreu.

Não é a primeira vez que o apresentador é alvo de notícias falsas, principalmente com relação a sua morte. Os internautas aproveitaram para fazer piada com o momento de susto.