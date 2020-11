Justiça do RJ determina exclusão de imagens ofensivas contra Marielle

As redes sociais tem até 24 horas para retirar imagens | Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A 49ª Vara Cível da Justiça do Rio de janeiro determinou em até 24 horas que as redes sociais Facebook e Twitter removam uma série de publicações que ofendem a memória da vereadora Marielle Franco, assassinada em 14 de março de 2018.

Caso a medida não seja cumprida, a multa diária será de R$ 10 mil, até o limite de R$ 500 mil.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), a liminar assinada pela juíza Renata Gomes Casanova, atendendo parcialmente o pedido da família.

As postagens citadas retratam montagens com usuários das redes segurando a cabeça decapitada, ensanguentada e com marca de tiros da vereadora pelos cabelos.

Na decisão, a juíza destaca que as imagens ultrapassam a crítica política e liberdade de expressão, já que o conteúdo "exalta a ocorrência de crime bárbaro, expondo a cabeça da vítima como uma espécie de troféu".

A magistrada escreveu ainda que "tais manifestações revelam escarnecimento com o assassinato de um ser humano e constituem agressão à dor da família, em ato de verdadeiro bullying virtual".

De acordo com a Justiça, a imagem seria uma resposta a uma postagem anterior, feita por uma outra pessoa não identificada, com montagem semelhante feita com a cabeça do presidente Jair Bolsonaro.

