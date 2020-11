Vídeo: mulher dá bebida alcoólica para tatu bola em comemoração no CE

O animal se contorce na mão da eleitora | Foto: Reprodução

O caso de uma mulher dando bebidas alcoólicas para um tatu bola ganhou as rede sociais nesta terça-feira (17) e causou revolta. A mulher usa uma mamadeira, segura o animal pela carapaça e começa a derramar a bebida na boca do animal. O caso aconteceu no Ceará.

Veja vídeo:

Veja vídeo | Autor: Reprodução

Como se não bastasse o flagrante, outras pessoas envolvidas na festa arrastaram o animal com uma moto.

A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) ainda não se pronunciou sobre o caso.

Leia mais:

