Susto: banhistas encontram Jiboia de 2 metros 'passeado' em praia

| Foto: Divulgação

Uma cobra jiboia chamou atenção de quem passava pela praia de São Marcos, no Maranhão, na terça-feira (17). A serpente, de aproximadamente dois metros de comprimentos, se rastejava pelo trecho de areia, bem próxima ao mar e dos banhistas que passavam pelo local.

O Corpo de Bombeiros fez o resgate por volta das 7h. Segundo um dos bombeiros que fez o resgate, casos como este se tornaram cada vez mais comuns em razão das mudanças climáticas. A cobra foi levada para ser avaliada e, em seguida, será solta em seu habitat natural.

Sobre a jiboia

A jiboia é uma cobra grande podendo chegar até 4m de comprimento. Para alimentar-se, mata as presas por constrição, enrolando-se na presa, apertando-a firmemente, até que sinta com o corpo que a respiração e os batimentos cardíacos do animal cessaram. A jiboia abre então a boca e engole a presa inteira, pois as cobras não possuem dentes para mastigar o alimento.

Ela pode utilizar as árvores e arbustos e também tem hábito terrícola. O famoso "Bafo de Jiboia" nada mais é que uma estratégia de defesa, onde a serpente expulsa o ar dos pulmões produzindo um som característico. Uma reação que vem, muitas vezes, acompanhada do "bote". Possui atividade noturna.

