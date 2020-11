Cobra é capturada em estacionamento de supermercado: Veja vídeo

Segundo o gerente do supermercado, alguns clientes capturaram a cobra e cuidaram dela até a chegada do Corpo de Bombeiros | Foto: Divulgação

Brasil - Uma jiboia de aproximadamente dois metros de comprimento foi capturada no estacionamento de um supermercado no bairro Maurício de Nassau, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, na tarde desta quinta-feira (19).



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o animal estaria no motor de um veículo estacionado no local.



Segundo o gerente do supermercado, alguns clientes capturaram a cobra e cuidaram dela até a chegada do Corpo de Bombeiros.



A cobra foi devolvida para a natureza, no Sítio Vasco, que fica no 1º Distrito do município.

A cobra chamou a atenção de vários clientes, que se juntaram para olhar e fotografar o bicho. Em um vídeo, é possível ver dois homens colocando o animal dentro de uma caixa de papelão.

Confira o vídeo:

Confira o momento em que a cobra é capturada | Autor: Divulgação

