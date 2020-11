Vídeo: Algemada, mulher é agredida com socos e chutes por policial

A agressão só teve fim quando uma mulher da equipe de policiais conteve o agressor. | Foto: Reprodução

Mais um caso de agressão à mulher foi flagrado e divulgado por meio da mídia. Dessa vez, câmeras de segurança captaram o momento em que uma mulher algemada foi agredida com socos e chutes por um policial militar.

O caso ocorreu no dia 26 de setembro, na cidade de Bonito, que fica a 247 quilômetros de Campo Grande, mas o vídeo só foi divulgado agora.

Conforme a polícia, a mulher foi presa em um restaurante após se envolver em uma confusão ao tentar levar comida à filha, que é autista.

No vídeo, o policial empurra a mulher e começa a lhe agredir com socos e chutes. Sem sucesso, a mulher tenta se defender, mas acaba sendo em vão.

Enquanto as agressões acontecem, os outras pessoas olham e ninguém ajuda. A agressão só tem fim quando uma mulher da equipe de policiais contém o agressor.

Ainda de acordo com a polícia, a prisão se deu por ameaça, desacato e embriaguez. No registro policial as agressões sofridas não foram registradas.

