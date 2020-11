Testes da CoronaVac chegam à fase final, diz Butantan

Na última semana, o primeiro lote com 120 mil doses chegou a São Paulo | Foto: Reprodução

O Instituto Butantan em parceria com biofarmacêutica Sinovac Life Science informaram hoje que chegou à fase final o estudo clínico da CoronaVac.

De acordo com informações, os resultados sairão na primeira semana de dezembro. A previsão é de que, até janeiro de 2021, 46 milhões de doses estejam disponíveis no Brasil.

Os resultados serão enviados pelo Comitê Internacional independente na primeira semana de dezembro para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) analise o relatório para verificação da vacina.

Os testes no Brasil estão sendo coordenados desde julho pelo Butantan em 16 centros de pesquisa científica espalhados em sete estados brasileiros e no Distrito Federal, com 13 mil voluntários envolvidos. Na última semana, o primeiro lote com 120 mil doses chegou a São Paulo.

