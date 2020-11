Vídeo: sobe para 41 o número de mortos em grave acidente em SP

O ônibus colidiu com um caminhão na rodovia SP 249 | Foto: Reprodução

Subiu para 41 o número de mortos no acidente envolvendo um ônibus e um caminhão, na manhã desta quarta-feira (25), na rodovia SP 249 Alfredo de Oliveira Carvalho, km 171 da pista Norte, no interior de São Paulo .A informação foi confirmada pelo tenente da Polícia Militar, Alexandre Guedes.

Veja como ficou o local do acidente:

A colisão ocorreu entre as cidades de Taguaí e Taquarituba, na região de Piraju a cerca de 350 quilômetros de distância da capital paulista. Os feridos em estado grave foram levados a hospitais dos municípios. Ainda existem pessoas presas às ferragens.

O ônibus teria tentado ultrapassar outro veículo quando bateu de frente com o caminhão. A rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho está interditada para os trabalhos de resgate. Segundo o tenente Guedes, o ônibus levava funcionários de uma empresa têxtil.

De acordo com os Bombeiros, uma das vítimas foi o motorista do caminhão e os passageiros do ônibus, que transportava mais de 50 pessoas. A perícia está no local e deve permanecer com os bombeiros até às 13 horas. Os corpos serão levados ao IML de Avaré.

A ocorrência será registrada em Taquarituba. A rodovia estadual, onde ocorreu o acidente, liga os municípios de Taguaí e Taquarituba, próximo à divisa de São Paulo e Paraná. O local do acidente é de curva e sinuosa.

