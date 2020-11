Vídeo: bar de Minas oferece 20 litros de chope para encontrar ladrão

O roubo aconteceu no último domingo (22) | Foto: Reprodução

Após sofrera assalto no último domingo (22), um bar de Belo Horizonte resolveu oferecer 20 litros de chope para quem encontrasse o ladrão e o denunciasse à polícia. O bar fica localizado na região Centro-Sul da cidade.

Veja vídeo:

Uma das regras era que a pessoa que o encontrasse filmasse o momento da captura. A prisão só pode ser feita pela polícia.

A promoção dividiu opiniões na internet. Alguns viram como uma chance das pessoas fazerem justiça com as próprias mãos e criticou a atitude do bar, outros acharam uma boa jogada de marketing.

Após a repercussão, o bar cancelou a ação e o ladrão permanece foragido.

*SBT Primeiro Impacto

Leia mais:

'Natal solidário' terá live-show no Teatro Amazonas