Jiboia mais rara do mundo é encontrada 'sem querer' no interior de SP

Considerada a cobra mais rara do mundo, a ‘Jiboia do Ribeira’ foi encontrada viva nesta quarta-feira (25) em Sete Barras, na região do Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Essa é a segunda vez que a espécie é encontrada na região. A última foi em 2017.

Segundo pesquisadores, a ‘Jiboia do Ribeira’ ou Corralus cropanii foi encontrada há mais de 60 anos em Miracatu (SP). Os dois animais que foram encontrados nos últimos três anos em Sete Barras, foram capturados com o auxílio dos moradores a área rural do Guapiruvu, que participam de um projeto de educação e conservação desde 2016.

O réptil, encontrado no final de outubro deste ano, trata-se de uma fêmea adulta, de 1,35 metro de comprimento e 1,2 kg. Ela foi flagrada no Parque Estadual Intervales pelos guardas do parque e posteriormente, alguns moradores reencontraram o animal.

De acordo com os pesquisadores, a jiboia está em um terrário e será mantida em cativeiro para exames e estudos. Depois, ela será solta na natureza com um aparelho de telemetria para rastreamento.

Conforme o biólogo Bruno Rocha, coordenador do Projeto Jiboia do Ribeira, a cobra se inclui na família dos Boídeos, cobras grandes que não são venenosas.

