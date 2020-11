Após 24h, sistema do TRF-1 continua fora do ar devido a ataque hacker

O ataque foi comemorado nas redes pelos invasores | Foto: Divulgação

Manaus - Consultas a processos e a emissão de certidões online no sistema do Tribunal Regional da Primeira Região (TRF-1) permanecem indisponíveis há mais de 24 horas, após ataque hacker na sexta-feira (27). Os portais da Justiça Federal do Distrito Federal e de 13 estados seguem fora do ar desde o ataque.

Os supostos hackers publicaram em um site usado para expor vazamentos os nomes de arquivos que estariam em quatro das 47 bases de dados do TRF-1 que teriam sido invadidas.

O ataque foi comemorado nas redes pelos invasores, que afirmaram ter capturado os dados e que, dessa forma, conseguiram mostrar a “vulnerabilidade” do sistema do TRF-1. O tribunal, que abrange casos de 13 Estados e do Distrito Federal, é o que abriga mais processos no País.

Em nota, a equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal Regional Federal informou que “permanece trabalhando e espera, já neste sábado (28), iniciar, de forma gradativa, o restabelecimento dos serviços de TI para acesso externo, à medida que for garantida a segurança adequada.”

