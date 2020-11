Comandante do Exército sofre acidente e fratura o fêmur

O comandante do Exército, general Edson Leal Pujol, sofreu uma queda enquanto praticava equitação no Regimento Dragões da Independência, em Brasília, e teve uma fratura no fêmur, osso mais longo do corpo, localizado na coxa.

Segundo o Centro de Comunicação Social do Exército, o general está internado no Hospital das Forças Armadas, onde será submetido a cirurgia.

"O comandante do Exército passa bem e encontra-se realizando os exames necessários à redução da fratura, procedimento cirúrgico normalmente adotado em casos dessa natureza", informou o Centro de Comunicação em nota.