Bebê é salvo de engasgamento duas vezes em 24h

Uma bebê de apenas dois meses de idade, passou por dois salvamentos seguidos em apenas 24 horas. A pequena Eloá que mora em São Vicente, no litoral de São Paulo, foi salva por policiais militares. A causa dos engasgos foi o leite complementar, que já teve o uso suspenso.

Segundo a mãe, Elaine Melo, 33 anos, os salvamentos ocorreram nas madrugadas de quarta (25) e quinta-feira (26). A bebê mamou e a deixou no colo com medo de que engasgasse novamente. Apesar da medida, pouco tempo depois, Eloá começou a gemer de dor e perdeu o ar. A criança ficou roxa e com a boca espumando e olhos arregalados.



A mulher tentou desengasgar, mas não deu certo e levou do jeito que estava a um lugar que pudesse ser socorrida. Tentou o Samu, mas sem êxito. E então correu para a Segunda Companhia de Polícia Militar do município. Ao chegar, já foi atendida por uma policial militar, que segurou o bebê e passou a fazer a manobra para desengasgar, junto com um colega PM.

Policiais que salvaram a pequena Eloá | Foto: Divulgação

Ela relata que, após o ocorrido, percebeu que a fórmula de leite utilizada para complementar a amamentação poderia estar causando os engasgos. Nas duas ocasiões, Elaine levou o bebê ao Hospital Municipal da cidade.



