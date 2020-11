Cachorrinho Tufão leva 4 picadas de cobra jararaca para salvar criança

Cachorrinho está internado em uma clínica para se recuperar das picadas da cobra | Foto: Divulgação

Uma criança de 12 anos foi salva de ser picada por uma jararaca após seu cachorro Tufão, um vira-lata de 8 anos, lutar com o réptil, na última sexta-feira (27), em Bertioga, no litoral de São Paulo. O cachorro, que levou cerca de quatro picadas e permanece internado em uma clínica veterinária, mas se recupera bem do ataque.

Como foi o ataque da cobra

A cobra surpreendeu a menina enquanto ela abria o portão da casa para receber uma visita que estava chegando. Elas moram em uma área rural. Para salvar a criança do ataque, os quatro cachorros da família avançaram em direção à jararaca, mas somente Tufão, enfrentou o réptil.

“Minha irmã foi abrir o portão e se deparou com a cobra, deu um grito e foi para trás em desespero. Nisso, nossos quatro cachorros avançaram na cobra, mas o Tufão tomou a frente, os outros ficaram com medo e recuaram. Ele avançou na cobra e a cobra picou ele de três a quatro vezes, levamos no veterinário que rapidamente deu o antídoto para ele”, acrescenta Andressa. A criança não foi feriada e passa bem, apesar de estar assustada", disse Andressa dos Santos, irmã da menina que quase foi atacada.

Leia mais: https://d.emtempo.com.br/tags/cobra

Estado de saúde de Tufão

Tufão continua internado em uma clínica veterinária, mas responde bem ao tratamento. O veterinário disse à família que se ele não fosse um cachorro forte, não teria sobrevivido. “Ele está forte, já está internado há 48 horas, começou a comer hoje, está no soro, mas não está urinando. Esta é nossa única preocupação, fora isso, está reagindo bem a todas as medicações”, diz Andressa.

O veterinário Matheus Dejavite, que cuida do animal, afirma que ele ainda não tem previsão de alta, mas que está respondendo bem ao tratamento. “Ele começou a ter melhoras, mas ainda tem uma lesão renal bem importante. Já ministramos o segundo frasco de soro e, pela experiência que temos, se eles aguentam de 24 horas a 48 horas, eles costumam sair ilesos", explicou.

Vaquinha para salvar Tufão

Desde o incidente, a família vem se mobilizando para conseguir arcar com as despesas do tratamento do cachorro, segundo Andressa, a diária da internação custa R$ 400,00, além dos gastos com medicamentos. Ele é considerado o "amor da família". Além de promover uma rifa entre os amigos e vizinhos, a família de Bertioga também criou uma “vaquinha” na internet, para buscar recursos que ajudem no pagamento do serviço veterinário.

Leia mais:

VIDEO MOSTRA RESGATE DE GATO QUE ERA ENGOLIDO POR COBRA GIGANTE