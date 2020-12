Testemunha afirma que Flordelis realizava rituais de magia negra

Um dos filhos da parlamentar já havia mencionado que a mãe realizava rituais em um quarto. | Foto: Reprodução

Ouvida na última sexta-feira (28), uma das testemunhas afirmou durante uma audiência do processo contra a deputada Flordelis, que a parlamentar faz rituais de magia negra e que inclusive tinha objetos que são usados nos rituais.

Conforme a empresária Regiane Ramos, Flordelis determinou que um de seus filhos, Carlos Ubiraci-preso e acusado no envolvimento no crime-, retirasse uma mala com o material da residência após o assassinato do pastor Anderson do Carmo.

Regiane afirmou ainda que os rituais aconteciam no quarto de orações, na residência da família em Pendotiba, Niterói, e nem todos os integrantes da casa tinham autorização para entrar no cômodo.



"Só algumas pessoas podiam entrar nesses rituais. São (rituais) para acabar casamento, fazer as pessoas ficarem cada vez mais grudadas a ela. Eles não são evangélicos", afirmou a testemunha.

A empresária ainda complementou a fala afirmando que a religião evangélica foi a escolhida por Flordelis porque “era a que dava dinheiro”.

Flordelis é pastora evangélica e tem sua própria igreja há mais de 20 anos. Um dos filhos afetivos da deputada, Wagner de Andrade Pimenta, conhecido como Misael, também mencionou o quarto de orações da casa e alguns rituais que aconteciam nele. Para Misael, os rituais presenciados por ele não eram normais no meio evangélico.

"Ela pegava nomes de pessoas que queria que se aproximassem da família e fazia a preparação. Tinha mel, açúcar e alguidar. Havia orações, pedidos para Deus , mas aquilo não era normal no meio evangélico", explicou Misael.

Durante o inquérito policial , um homem que já morou na casa da parlamentar também afirmou aos investigadores que ela não é evangélica. A testemunha alegou que Flordelis e sua família participam de uma seita, que tem aparência de congregação religiosa, mas que em nada tem relação com “aquilo escrito na Bíblia”. A testemunha ainda afirmou ter certeza de que “as práticas dessa família são de envolver e manipular psicologicamente as pessoas mais próximas de forma sutil”.

Flordelis é acusada de ser a mandante do marido, o pastor Anderson do Carmo , assassinado em junho do ano passado. Além dela, outros sete filhos e uma neta são acusados de envolvimento no crime.

