Motorista de ônibus que caiu de viaduto fugiu antes do acidente

O motorista do ônibus que caiu de um viaduto na BR-381, em João Monlevade, a 115 km de Belo Horizonte, pulou do veículo antes do acidente, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal). Ao menos 16 pessoas morreram e 24 ficaram feridas no acidente.

De acordo com o inspetor Aristides Junior, porta-voz da PRF em Minas Gerais, o motorista, que ainda não foi identificado, não procurou a polícia para prestar esclarecimentos e, por isso, é dado como foragido. Outros passageiros poderiam ter escapado do acidente ao pular.

De acordo com informações preliminares, esse ônibus, possivelmente, perdeu os freios e acabou caindo do viaduto. Antes, o motorista e, possivelmente, alguns passageiros pularam do veículo. O motorista, até o momento, não foi localizado e não se apresentou. A gente trabalha com a possibilidade de ele ter fugido ou sido socorrido por populares.