Se Anvisa aprovar, governo vai ofertar vacina a todos, diz Bolsonaro

A postagem do presidente foi no mesmo dia que o governador de São Paulo, João Doria, anunciou para 25 de janeiro o início da aplicação da Coronavac | Foto: Divulgação

Em publicação nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta 2ª feira (7.dez)o governo brasileiro vai disponibilizar a vacina contra o Coronavírus para toda a população de graça. Segundo o presidente, ninguém será obrigado a aplicar a dose, mas o governo deve usar recursos para que todos tenham acesso ao imunizante.

O presidente disse ainda que, segundo o Ministério da Economia, não vai faltar dinheiro para a compra das doses. A declaração foi após uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, no Palácio do Planalto.

No fim do dia, durante evento de apresentação dos trajes que Bolsonaro e a primeira-dama Michele usaram na posse, o presidente disse que desde o início ele sempre defendeu que economia e saúde devem andar de mãos dados no combate à pandemia.

A postagem do presidente foi no mesmo dia que o governador de São Paulo, João Doria, anunciou para 25 de janeiro o início da aplicação da Coronavac. Doria diz que o Instituto Butantan vai pedir à Anvisa a aprovação emergencial da vacina para aplicação em profissionais de saúde e idosos.