Hidrelétrica no Amapá não tinha sistema de prevenção de incêndio

A hidrelétrica que pegou fogo e deixou o Amapá sem luz por mais de 20 dias não tinha um sistema de prevenção nem um plano de ação para combate a um possível incêndio. A informação foi publicada em um relatório do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), e divulgada nesta segunda-feira (07.dez) pelo Ministério de Minas e Energia.

O documento não indica um motivo central para a pausa do funcionamento dos capacitores elétricos, mas sim que diferentes causas juntas, e acumuladas, provocaram o problema. Como falhas de monitoramento e de fiscalização.

O relatório do Corpo de Bombeiros faz parte das informações divulgadas. Nele, consta que essa falta de precaução da hidrelétrica. O tenente responsável pelo controle do fogo também apontou que havia 27 litros de óleo próximo aos geradores, e que esse óleo tinha características inflamáveis.

"Percebemos que ao atingir as chamas, a água ampliou o seu volume, acendendendo em nós o alerta de possível presença de líquido em queima e alimentando as labaredas", diz trecho do documento.

"Questionamos sobre os sistemas preventivos daquela planta, bem como do plano de ação em caso de sinistro. Obtivemos a resposta que não possuíam", conta outra parte.

De acordo com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a energia no estado foi completamente normalizada, e, até o fim do ano, a hidrelétrica de Macapá deverá receber um terceiro capacitor, que virá de Boa Vista (RO). Esse aparelho irá complementar a geração de energia da hidrelétrica, deixando o equipamento da usina completo. Na época do incêndio, só havia dois.

A pasta de Minas e Energia também pretende criar uma nova subestação para produzir energia para o Macapá. Leilões para novas energias estão previstos no estado. Ao menos quatro devem ocorrer em 2021.

Outros relatórios para entender melhor as causas e falhas do processo estão sendo produzidos. O próximo deverá ser divulgado no ano que vem.