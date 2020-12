Menina de cinco anos morre após ser picada duas vezes por escorpião

A mãe da menina também chegou a ser picada pelo animal | Foto: Divulgação

Brasil - Uma menina de cinco anos, identificada como Bianca Oliveira Silva, morreu após ser picada duas vezes por um escorpião. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao veneno do animal, e morreu na zona rural de Tremedal, na Bahia, na última terça-feira (1°).

A mãe da menina também chegou a ser picada, mas recebeu atendimento médico e não houveram danos maiores. O acidente ocorreu quando a família se preparava para dormir.

A criança foi picada na barriga e na mão | Foto: Divulgação

De acordo com a prima da vítima, Bianca começou a reclamar de dor de barriga, então a mãe seguiu para verificar a situação. Foi quando ela sentiu uma leve picada e notou o escorpião. No mesmo momento, a mãe percebeu duas picadas na criança, uma na barriga, e outra na mão.



Ao notar as picadas, logo a família levou Bianca ao hospital, onde a criança foi atendida, mas o quadro não se estabilizou e ela precisou ser transferida. Contudo, ela acabou não resistindo e morreu no dia seguinte, na última quarta-feira (2). O sepultamento de Bianca aconteceu na zona rural de Tremedal, no mesmo dia.

