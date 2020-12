Se inscreveu para o Enem? Saiba quando as provas serão realizadas

Ao que tudo indica, até o dia 14 de dezembro, o cartão de inscrição informando onde cada candidato fará sua prova será disponibilizado no site do Enem, pela página do participante | Foto: Divulgação

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi adiado para janeiro por causa da pandemia e o governo não sinaliza nenhum novo adiamento da prova. 5,8 milhões de estudantes estão inscritos.

O exame será aplicado para a maioria dos candidatos nos dias 17 e 24 de janeiro. Já a versão digital, realizada pela primeira vez nesta edição, está marcada para 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Cerca de 96 mil alunos fazem o teste online. Para as pessoas privadas de liberdade, o exame é previsto para 23 e 24 de fevereiro de 2021.

Faltando pouco mais de um mês para a aplicação das provas do Enem 2020, o Ministério da Educação ainda não informou qual será a data oficial para a divulgação dos locais de prova. Ao que tudo indica, até o dia 14 de dezembro, o cartão de inscrição informando onde cada candidato fará sua prova será disponibilizado no site do Enem, pela página do participante.

A ocupação das salas de aplicação da prova deve ser de cerca de 50% da capacidade original. São previstas cerca de 205 mil salas, em 14 mil pontos de aplicação. No ano anterior, haviam sido 145 mil salas, em cerca de 10 mil locais de prova.

Para candidatos do grupo de risco (como gestantes, idosos, diabéticos, entre outros), as salas terão até doze participantes. Estudantes e aplicadores deverão usar máscara durante todo o tempo. Quem estiver com a covid-19 na data de aplicação do exame poderá entrar em contato com o Inep e solicitar a realização da prova em outra data (em 23 e 24 de fevereiro).

A doença deverá ser comunicada, por meio da Página do Participante na internet, antes da aplicação do exame. Se o diagnóstico ocorrer no dia da aplicação do Enem, além de registrar o ocorrido por meio da Página do Participante, o inscrito deverá entrar em contato com a Central de Atendimento do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais(Inep ) no telefone: 0800 616161 e relatar a condição, para acelerar a análise do laudo pelo órgão do MEC.

Devido à pandemia do novo coronavírus, os estudantes que forem fazer a prova inscrita do Enem 2020 deverão adotar todas as medidas de isolamento exigidas pelos órgãos de saúde como o uso obrigatório de máscara e respeitar o distanciamento social. O Inep aconselha também, o candidato a levar o próprio álcool em gel.

A medida vale também para os locais de prova, que deverão conter álcool em gel, distanciamento de cadeiras e medir a temperatura de cada candidato.

*Com informações do site SBT News

Leia mais

Professora lista possíveis temas para redação do ENEM

Candidatos infectados por covid-19 terão nova chance de fazer Enem



MPF abre inscrições para processo seletivo de direito em Manaus