Confira o depoimento de uma das vítimas de arrastão na 'Cracolândia'

Após o arrastão que ocorreu nesta terça-feira (8), na região da Cracolândia, no Centro de São Paulo, vários motoristas e até mesmo comerciantes que trabalham próximo ao local ficaram assustados com a violência do grupo.

Em entrevista ao G1, uma das vítimas afirmou que aparelhos celulares e dinheiro era o alvo do grupo, porém, itens de menor valor como garrafas de água e bolsas térmicas também foram levadas.

"Me pediram o celular umas quatro, cinco vezes. Mas o celular foi o primeiro item que levaram. (...) Então eles começaram a recolher o que eles viam. Pegaram até uma bolsa térmica que só tinha águas e bebidas para o meu próprio consumo. Eles estavam desnorteados, pegando qualquer coisa que pudesse gerar algum valor”, recorda o motorista.

Sem nada visível, o grupo quebrou o vidro da lateral do carro e levou os pertences da vítima. Por conta dos cacos de vidro, o motorista teve um corte superficial no braço esquerdo.

Mantendo a calma, a vítima tentou manter a calma e explicou que não tentou avançar com o carro para escapar dos assaltantes, pois temeu ferir algum deles.

"Eu levantei as mãos para eles terem certeza de que eu não esboçaria nenhuma reação ou que eu dirigiria o carro para cima deles. Tinha algumas pessoas penduradas no meu carro. Se eu ando ali, provavelmente eu machucaria no mínimo três [pessoas] e eu não sei se conseguiria conviver com isso. O prejuízo já tinha acontecido, eu preferi ficar com o prejuízo que eu enxerguei do que sair andando, passar por cima de alguém e não saber o que aconteceu. Esse peso na consciência eu não quis assumir.”

O arrastão

O tumulto se iniciou após uma ação de limpeza realizada por agentes da subprefeitura local e acompanhado pela Guarda Civil Metropolitana (GCM).

O local concentra diversos usuários de drogas, e a Polícia Militar foi chamada.



Ao menos seis veículos foram atacados. Motoristas chegaram a subir na calçada com os carros para fugir dos criminosos durante a ação.

O tráfego estava congestionado no trecho no momento do arrastão

