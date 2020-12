Maior árvore de pau-brasil do país é descoberta na Bahia

A descoberta foi realizada no mês de novembro por um morador do assentamento | Foto: Cássio Vasconcellos

A maior árvore de pau-brasil foi descoberta no assentamento Pau-Brasil em Itamaraju, no sul da Bahia, às margens da BR-101. Esse pau-brasil gigante, com 7,13 metros de circunferência, tem possivelmente mais de 500 anos de vida e sobreviveu a destruição de 88% da Mata Atlântica. A descoberta foi realizada no mês de novembro por um morador do assentamento. Até então, os registros apontavam uma outra árvore de 4,30 metros de circunferência encontrada também na mesma região, que foi catalogada em 2018.

"Trata-se de descoberta inédita e importantíssima para a história, cultura e meio ambiente do Brasil. Uma árvore única e extremamente ameaçada e vulnerável, que precisa ser conhecida e divulgada como patrimônio mundial. A árvore foi descoberta por acaso por um morador do assentamento, Uanderson Matos", contou o botânico Ricardo Cardim.

A árvore tem proporções e idade até então desconhecidas para a espécie. O pau-brasil, que batizou o país, foi praticamente dizimado ao longo de cinco séculos de exploração predatória para produção de tintura vermelha e posteriormente arcos de violino. Os poucos exemplares sobreviventes são jovens e pequenos.