Vídeo: produtora usa salão de asilo para fazer baile funk clandestino

A festa clandestina ocorreu no último fim de semana | Foto: Reprodução

Um asilo da cidade Artur Nogueira, no interior de São Paulo, permitiu a realização de um baile funk em seu salão de festa como forma de arrecadar fundos para a entidade. A festa reuniu mais de duas mil pessoas e ocorreu de forma clandestina. Cerca de 30 idosos moram no local.

Veja o vídeo:

O salão do complexo do asilo Assistência aos Idosos Desamparados de Artur Nogueira (Aidan) tem capacidade para abrigar até quatro mil pessoas e foi locado por uma produtora de eventos que promoveu um baile funk para jovens.

A festa clandestina ocorreu no último fim de semana e vídeos divulgados na internet, mostram que não houve distanciamento social e muitos frequentadores estavam sem máscara.

Idosos estão no grupo de risco da Covid-19 e, por recomendação, devem permanecer isolados. Ainda, pelo plano de São Paulo, a fase amarela proíbe eventos com público em pé.

Em sua defesa, a casa de repouso Aidan informou que as despesas do asilo ultrapassam os valores arrecadados com a ajuda de familiares dos assistidos e do governo estadual, o que os fez tomar a decisão de locar o espaço para eventos.

