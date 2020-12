Cantor Ubirany, do 'Fundo de Quintal' morre de Covid-19 no RJ

O sambista morreu aos 80 anos | Foto: Reprodução

Ubirany Félix do Nascimento, o Ubirany, morreu hoje aos 80 anos, em decorrência de complicações da covid-19, no Rio de Janeiro.



O sambista, era um dos integrantes do grupo Fundo de Quintal, e segundo a assessoria do grupo, ele estava internado em um hospital do Rio de Janeiro se tratando.

Veja a nota do grupo:

