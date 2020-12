PMs que agrediram jovem negro em shopping são denunciados por racismo

| Foto: Divulgação

Brasil - O Ministério Público concluiu que a agressão de um homem negro em um shopping do Rio de Janeiro, no início de agosto, foi motivada por racismo. O jovem foi seguido por dois policiais militares, que o retiraram do local e levaram até uma escadaria, onde o agrediram.

''Questão nitidamente preconceituosa, foi uma abordagem arbitrária, indevida, desproporcional, uma vez que a vítima estava com a nota fiscal em seu poder", diz o promotor de justiça Sauvei Lai.

"Se fosse, talvez, uma vítima de cor branca e trajes caros, a abordagem teria sido diferente". Em depoimento à Polícia, os agentes alegaram que desconfiaram de Matheus porque ele usava um boné que faria referência a um traficante.

