Vídeo mostra casal sendo alvo de tiros em frente a hospital

Brasil - Imagens registradas por uma câmera de segurança, mostram quando um homem atirou contra um jovem na porta do Hospital Municipal Ernestina Lopes Jaime, em Pirenópolis, no centro de Goiás, na noite de quinta-feira (10).

No vídeo é possível ver quando um carro branco com as vítimas chega na unidade de saúde. O motorista sai correndo e deita no chão.

Um homem de camisa vermelha de aproxima e faz ao menos quatro disparos e depois sai correndo. Um segundo homem se aproxima e atira contra a mulher que estava no banco do carona. O suspeito fugiu logo em seguida.

Mateus Gonçalves da Silva, de 21 anos, morreu na porta do hospital. A namorada dele, que não teve a identidade divulgada, foi baleada no braço e está se recuperando do ferimento.

A Polícia Civil não tem a identificação dos suspeitos

Veículo roubado

O carro usado pelos suspeitos foi localizado pela polícia na zona rural da cidade, abandonado e incendiado para dificultar o trabalho da perícia em buscas de pistas no veículo, segundo o delegado.

O veículo tem placa de Goiânia e, segundo a polícia, foi roubado na semana passada na BR-414. "É uma característica típica de crime organizado, que roubou para acertar essa conta e se desfez do automóvel", disse o delegado Tibério Martins.

Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito foi identificado.

