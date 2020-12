Vídeo: celular cai de avião e é recuperado funcionando em praia

Ernesto sobrevoava a Praia do Peró a cerca de 300 metros de altura | Foto: Reprodução Internet

O ambientalista e documentarista Ernesto Galiotto estava em um sobrevoo quando deixou o seu celular cair na última sexta-feira (11). Após o susto, Galiotto conseguiu recuperar o celular na manhã seguinte, quase intacto com a ajuda de um amigo.

O trajeto da queda livre, que durou cerca de 15 segundos, foi registrado em vídeo pelo próprio celular, um iPhone, que tocou o solo gravando. O caso aconteceu durante um sobrevoo na Praia do Peró, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

300 metros de altura

"É uma coisa que se você contar pra alguém, a pessoa não acredita. Foi um Deus nos acuda! No momento, eu falei até um palavrão, mas depois eu pensei e disse: 'eu vou recuperar esse celular'", contou o ambientalista que faz sobrevoos na região há 26 anos.

Ernesto sobrevoava a Praia do Peró a cerca de 300 metros de altura. O objetivo do voo era comemorar a renovação do Selo Internacional Bandeira Azul, símbolo internacional que reconhece a qualidade ambiental da praia. Na sexta-feira, seria realizado o hasteamento da bandeira, mas o evento foi cancelado para evitar aglomerações e substituído por uma cerimônia restrita às autoridades.

"Eu tinha programado o voo com dois aviões. Quando soube que ela não seria estendida, eu dispensei a decolagem do outro e decolei só com um. Mas como a bandeira não subiu, o celular caiu", brincou Ernesto.

Uma câmera da cabine do avião monomotor registrou o momento em que Ernesto pega o celular para filmar o local e brincar com os amigos do projeto Bandeira Azul sobre a bandeira ainda não estar hasteada. Enquanto gravava, ele segura o celular apenas com uma mão.

O vídeo mostra que Ernesto fala "nós estamos aqui procurando a Bandeira Azul" e, nesse momento, o aparelho cai de sua mão. Também é possível ver a reação do piloto, que disse: 'Mais um... Acontece."

Apesar do susto, o ambientalista conseguiu recuperar o celular na manhã seguinte, no sábado (12). O aparelho estava funcionando e tinha apenas um trincado na película de proteção da tela.

Rastreamento por GPS

"Em 15 segundos ele [o aparelho] bateu no solo. Estava a uns 200 metros da água e a poucos metros tinha um casal na praia. Ele caiu 11h10 de sexta-feira. Caiu com a tela pra baixo e ficou filmando por uma hora e meia. Eu acho que o sol que recarregou ele porque, quando chegamos pra recuperar, ele ainda tinha 16% de carga no sábado por volta de 8h50", contou.

*Com informações do G1

