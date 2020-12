Luxemburgo é internado com Covid-19 pela segunda vez

Luxemburgo testou positivo pela primeira vez no início de julho | Foto: Divulgação

O ex-treinador do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, 68 anos, está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após testar positivo para o novo coronavírus pela segunda vez.

Segundo informações de seu assessor, ele estava no Rio de Janeiro com a filha e sentiu fortes dores no corpo e de cabeça. Ele voltou para São Paulo e foi direto para o hospital, onde o diagnóstico de covid-19 foi confirmado.

O hospital ainda não divulgou o estado de saúde do treinador.

Luxemburgo testou positivo pela primeira vez no início de julho, quando ainda comandava o Palmeiras. Na ocasião, ele estava assintomático e se tratou em casa