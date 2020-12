Idosa com Alzheimer reconhece marido ao receber flores; veja o vídeo

O neto registrou o momento | Foto: Reprodução

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra uma idosa que sofre de Alzheimer. Ela reconhece o marido ao ser presenteada com um buquê de flores.

Este é o vídeo mais fofo que você verá hoje:

O neto registrou o momento e deu a deixa para Luzia reconhecer o Sebastião, apesar de meio confusa.

“Olha vó, ganhou flores”, diz. “De quem”, responde ela. “Do vô”, diz André. Sebastião reforçou: “De mim”.

Ela então se lembra do marido, lhe dando um beijo e um abraço de agradecimento. Com a cabeça apoiada no ombro de Sebastião, Luzia ainda brinca:

“Muito obrigada pelo presente. Você nunca me deu nada mesmo.”

O Alzheimer é a principal doença degenerativa no mundo, ela causa uma deterioração do funcionamento cerebral com perda de funções cognitivas, prejuízos de atenção e memória, dentre outros efeitos.

